El ajuste de cuentas entre Renata Bravo y Sergio Rojas: "Dices que soy hedionda"

Un intenso cara a cara protagonizaron Renata Bravo y Sergio Rojas, luego de que la actriz decidiera ajustar cuentas con el periodista de farándula luego de tratarla de "hedionda" y también exponer la patente de su auto en redes sociales.

Todo esto al ser abordado por el equipo de "Plan Perfecto" a propósito de la situación laboral de Adriana Barrientos en Zona Latina, canal donde se transmite su espacio "Qué te lo digo".

Fue ahí donde los panelistas del programa de CHV aprovecharon la oportunidad de recordarle los conflictos que ha tenido con gran parte del panel, especialmente con Bravo, como el episodio de 2024 donde fue grabada en un estacionamiento con su consentimiento y donde Rojas la acusó se haberle robado un celular a "Tomasito", notero de su programa.

Bravo, que siempre negó esta acusación, reconoció que "recibía amenazas todos los días" y que "a mí me afectó mucho lo que pasó. Entiendo que la versión que tú tienes es que yo me robé el teléfono de 'Tomasito' (…) cosa que fue nada que ver. Yo le tapé la cámara porque le pedí muchas veces que no me grabara".

"Yo siento, y me encantaría escuchar que no es así, pero creo que sí es así, que tú tienes una animadversión conmigo", lanzó la actriz y panelista de "Plan Perfecto", acusando que "las veces que hablas de mí siempre tienes palabras malas" y que "cada vez que puedes hablar de mí, dices que soy hedionda (...) ni siquiera hedionda, podrida".

"No hay ninguna mala intención"

En respuesta, Rojas le aseguró que "no hay ninguna animadversión contra tu persona ni contra nadie. No tengo animadversiones con nadie, yo hago un show, un espectáculo".

"No hay ninguna mala intención, pero también tenemos que reírnos de todo, a quién no se le ha escapado un gasecito", en referencia a una anécdota contada por Daniel Valenzuela que involucra a Bravo.

La panelista, visiblemente molesta, le hizo ver que sus propias hijas "me preguntan 'mamá, ¿por qué dice que tú eres hedionda?'. ¿Tú crees que eso no es maldad?".

Finalmente, Rojas dijo que de ahora en adelante tendrá "mucha más cautela", pero, "como me conozco, sé que eventualmente se me puede volver a salir", por lo que evitó comprometerse totalmente a no repetir los términos despectivos en los que se refirió a ella.