El "Catador" recibe grave acusación de su expareja: "Abusó de mí en todos los sentidos"

La periodista Paula Salas lanzó una grave acusación contra su expareja David Liempi, recordado camarógrafo de "Lugares que Hablan", conocido popularmente como el "Catador".

A través de redes sociales, la mujer señaló que mantuvo una relación con Liempi durante dos décadas, la cual terminó a mediados del pasado abril. "Durante más de 20 años abusó de mí en todos los sentidos. Abandonó a sus hijos. Los dejó incluso sin educación, escudándose en un sueldo 'insuficiente', mientras yo trabajaba de lunes a domingo", aseguró.

Bajo esta línea, la comunicadora señaló que el camarógrafo "sostenía una doble vida con sus amantes: viajes, regalos y lujos, incluso cuando estuvo cesante y vivía de mi trabajo, gastando su seguro e indemnización en moteles y paseos", acusándolo además de salir con mujeres "de la edad de su hija mayor".

"Hoy cargo con deudas por más de $30 millones. La mayor, con la U. de Chile: $17 millones. Pedí préstamos para arreglar el auto que él usaba, pagar sus terapias, psiquiatra, apoyarlo, sostener a mi familia, cubrir colegiaturas, todo. Vacié mis cuentas", afirmó.

Asimismo, Paula reveló que el padre de sus hijos "ni siquiera estuvo en el parto de mi hija menor. 'Se le echó a perder el celular'. Y le creí. Hasta hoy, pasa horas hablando con ellas, pero es incapaz de escribir a sus hijos un mísero WhatsApp cuando viaja. Eso también es abandono".

Finalmente, Salas indicó que Liempi "vive bajo el alero de sus papás, que siempre lo encubrieron, quienes lo formaron. Viví décadas atrapada en la lógica de un narcisista: te destruye y luego te hace creer que el problema eres tú. Y yo esperando, aferrada a recuerdos y esperanza. Esto no es un desahogo. Es un límite. Y es para que nadie más confunda amor con abuso".

Catador niega denuncia de su expareja

Por su parte, Jaime Silva, abogado de Liempi, señaló a La Cuarta que "los hechos son absolutamente falsos, con el único propósito de denostar y desprestigiar a mi representado. Ella está utilizando las redes para ajustar cuentas por cosas de índole personal, falseando la realidad. Él está muy afectado, como cualquier persona que está siendo funada sin motivo".

En este mismo contexto, el representante legal del camarógrafo señaló que hoy se presentó un recurso de protección contra Salas por "la funa digital" y por exponer detalles de la esfera familiar, con "el indiscutible propósito de menoscabar de forma permanente su honra, su dignidad personal y su subsistencia laboral".

Asimismo, Silva mencionó que están buscando que la comunicadora baje los posteos con el fin de que sigan "difamando" a David.