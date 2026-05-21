El dolor de Don Carter por muerte de su esposa: "Desearía volver a verla"

El comediante Juan Alcayaga, más conocido como "Don Carter", estuvo invitado en el reciente capítulo de "Mari con Edu", en el que habló sobre la muerte de su esposa.

"Nos habíamos preparado mucho con mi mujer, pero yo no sabía que iba a morir antes", dijo en referencia a la celebración de sus 50 años en octubre pasado. Su esposa falleció un par de meses antes, en agosto de 2025.

"Ella siempre fue mi gran apoyo", dijo Alcayaga y agregó que "me tiraba para arriba cada vez que me tiraba para abajo".

En una dinámica sobre cuáles serían los tres deseos que querría lograr, el actor respondió: "Volver a ver a mi mujer". "De alguna forma, uno está preparado para que los papás mueran, pero no estás preparado ni para la muerte de los hijos, ni de tu pareja", expresó.