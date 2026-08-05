El duro cruce entre Viviana Nunes y José Antonio Neme tras el Miss Universo Chile

Un duro cruce sostuvieron a través de la prensa Viviana Nunes y José Antonio Neme tras la participación de ambos en el jurado de la final del Miss Universo Chile.

Durante el certamen ambos tuvieron un supuesto desencuentro a raíz de una actitud hostil de Neme, quien señaló en la ocasión que tenía "profundas diferencias con este jurado" y que "no estoy para sonrisitas televisivas".

Pese a que el periodista no nombró a nadie, Nunes deslizó que la actitud de rechazo era contra ella y que se debía a la amistad de Neme con Raquel Argandoña, una vieja enemiga suya de la farándula.

"Cuando habla de sonrisas de plástico y caretas, sé que lo está diciendo por mí, porque lo he escuchado en otra boca antes", aseguró Viviana Nunes en conversación con "Plan Perfecto". Además agregó que "cuando (Neme) me cortó el discurso me sentí un poco agredida".

"Yo creo en la sensatez de un periodista tan profesional como José Antonio, pero como él ha dicho que está de parte de Raquel y que su lealtad le corresponde a ella, evidentemente puede generarse una instancia para hacer sentir incómoda a la enemiga de su amiga. Eso es lo que yo sentí", concluyó.

Sobre Raquel Argandoña dijo que "a mí ese personaje me da exactamente lo mismo. Yo creo que a ella no le da lo mismo ninguna mujer que le pueda hacer sombra a lo largo de la vida".

La respuesta de Neme

En el mismo programa José Antonio Neme descartó alguna mala onda particular con Nunes e indicó que "yo no le dije eso a ella, yo dije que el jurado me parecía en su conjunto, hasta ese momento, un jurado demasiado complaciente por el estilo que venían haciendo en los dos capítulos anteriores".

"Yo no llegué a ser jurado invitado para ser el súper amoroso porque para eso estaban Carolina de Moras, Viviana Nunes, Pin Montané (...) Mi rol era un poco más odioso, porque yo no fui a poner caras plásticas ni sonrisas mentirosas", agregó.

Aunque finalmente admitió su amistad con Argandoña y sostuvo que "por supuesto que yo soy 200% leal con mis amigos".