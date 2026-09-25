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Tópicos: Magazine | Personajes

El ex Måneskin Damiano David, y Dove Cameron, exchica Disney, contraen matrimonio en Italia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Después de tres años de relación, la pareja dio el sí en la Toscana.

El ex Måneskin Damiano David, y Dove Cameron, exchica Disney, contraen matrimonio en Italia
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El cantante italiano Damiano David, exvocalista de Måneskin, y la actriz y cantante estadounidense Dove Cameron contrajeron matrimonio este jueves en Montalcino, Toscana, en una ceremonia civil que reunió a familiares y cercanos de la pareja.

La boda se realizó en el Ayuntamiento de Montalcino y, posteriormente, ambos fueron vistos juntos en las inmediaciones del recinto. La ceremonia se mantuvo en privado y los recién casados optaron por looks en tonos blancos para la ocasión.

La exchica Disney utilizó un traje de sastrería blanco acompañado de camisa y corbata, mientras que el músico llevó un traje claro de doble botonadura. La pareja también fue fotografiada durante la jornada en las calles de la localidad italiana.

La celebración se desarrolló en la Toscana, aunque hasta ahora se han mantenido en reserva varios detalles sobre la fiesta y los invitados que acompañaron a la pareja en su matrimonio.

La relación entre Cameron y David inició en 2023, luego de que ambos se reencontraran en los MTV Video Music Awards de ese año. La pareja confirmó públicamente su romance en febrero de 2024 y se comprometió en enero de 2026, aunque la propuesta de matrimonio ocurrió en octubre de 2025.

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