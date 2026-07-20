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Tópicos: Magazine | Personajes

El hilarante encuentro entre Speed y BTS en la final del Mundial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El streamer se encontró con el septeto surcoreano en los pasillos del Metlife Stadium.

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El streamer Speed no pudo ocultar su emoción al encontrarse al grupo BTS en la final del Mundial 2026.

Tras la actuación del septeto en el medio tiempo del partido –onde España se coronó campeona frente a Argentina–, el youtuber se topó en los pasillos del MetLife Stadium con los artistas.

En medio de la euforia, Speed les gritó que era su fan, los abrazó efusivamente y se tomó una fotografía junto a todos ellos.

Asimismo el creador de contenido clavó su clásico backflip justo frente a la banda, lo que hizo gritar de la sorpresa a los ídolos del K-pop.

La locura también llegó a Instagram cuando V comentó el video que subió el influencer escribiendo: "Estábamos igual de sorprendidos de conocerte", mientras RM y J-Hope dejaron un par de emojis.

Las reacciones en redes no tardaron en volver viral el momento, calificando este crossover como histórico. 

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