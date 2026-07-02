El Madison Square Garden se prepara para la gran boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Los seguidores de la cantante Taylor Swift y los medios en general siguen atentos a los preparativos de la boda de la cantante estadounidense con el jugador de fútbol americano Travis Kelce, que aunque no está anunciada oficialmente, se prevé que sea este viernes ante más de mil invitados en la sala deportiva y de espectáculos más famosa del mundo, el Madison Square Garden.

Los actos de la boda de la pareja, ambos de 36 años, comenzarán este jueves cuando se realice una cena de ensayo en el teatro Infosys del Garden con unos 100 invitados, entre las 18:00 y 23:00 hora de Chile, de acuerdo con Page Six.

Según fuentes del rotativo, el teatro, con capacidad para más de 5.000 personas, es un lugar seguro que ayudará a evitar la atención de los paparazzi.

El gran día del "sí, quiero" será el viernes, cuando los famosos invitados del mundo del espectáculo y deportes, junto a familiares y amigos serán recibidos por una alfombra roja en una zona cubierta, lejos de las miradas de curiosos, pese a que las calles alrededor del Garden estarán cerradas al tránsito y peatones.

La pareja pidió permiso a la ciudad para cerrar esas calles del 2 al 4 de julio, aunque los usuarios del metro y otros trenes que llegan a Penn Station, estación ubicada debajo del estadio, no tendrán problemas para su transporte, porque podrán usar otras entradas.

El diario asegura que el día de la ceremonia las puertas abrirán para los invitados a las 15:30 hora de Chile, y el cóctel comenzará media hora después en el vestíbulo del sexto piso.

La pareja pidió permiso a la ciudad para cerrar calles aledañas al recinto neoyorquino del 2 al 4 de julio. (Foto: EFE)

La ceremonia ante al menos mil invitados, aunque podrían ser más, dará comienzo a las 17:30 hora de Chile en la pista central del Garden, donde se celebran los grandes conciertos y los partidos de los Knicks, que ha sido transformado y convertido en un jardín para esta ocasión.

Está previsto que la recepción inicie a las 18:30 hora de Chile y se espera que finalice a las dos de la mañana y entre los invitados figuran Selena Gomez, Karlie Kloss, Zoë Kravitz, Ed Sheeran, las hermanas Haim, Suki Waterhouse y Gigi Hadid.

También ha trascendido que Stevie Nicks y Tim McGraw actúen como parte del gran festejo.

Tanto el alcalde Zohran Mamdani como la jefa de la policía Jessica Tisch han confirmado de forma indirecta la boda en Nueva York.

El New York Times confirmó, por su parte, la existencia de un documento de la Policía, al parecer con los detalles para la vigilancia en torno al Garden.

El memorando, según el Times, se titula "Boda de Taylor Swift en el Madison Square Garden" y hoy se ha publicado en redes sociales la foto de un policía sosteniendo un documento donde se lee "boda de Taylor Swift y Travis Kelce".

Millonaria donación a organizaciones de caridad

Una veintena de organizaciones caritativas, nueve de ellas en Nueva York, se han beneficiado de los 26 millones de dólares que Swift y Kelce han donado previo a la boda.

El anuncio fue realizado por el representante de Swift, que no especificó la cantidad destinada a cada una de las 20 organizaciones, entre ellas nueve bancos de alimentos, una entidad contra la crueldad animal, siete programas educativos y tres hospitales infantiles.

"Esta semana, Travis Kelce y Taylor Swift donaron 26 millones de dólares a organizaciones benéficas de todo Estados Unidos", indicó el representante, recogió la revista Variety, aunque en el anuncio no se indicó que la donación estuviera vinculada a la boda.

Swift y Kelce anunciaron su compromiso con varias fotos en Instagram en agosto del año pasado y han mantenido silencio sobre su boda, que exige a los invitados que firmaran un documento de confidencialidad y no podrán tener sus celulares durante los eventos.