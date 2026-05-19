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Tópicos: Magazine | Personajes

El Sentido del Humor reaccionó al término de "El Desestrece": "No lo esperábamos"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El equipo reconoció no haber conseguido el rating esperado.

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El equipo de El Sentido del Humor reaccionó al abrupto final de "El Desestrece" y explicó los motivos de Canal 13 para sacar el programa de pantalla.

"Es verdad. Este domingo va a ser el último capítulo de esta temporada... una temporada que va a ser más corta de lo que esperábamos y tiene que ver con las cosas que obviamente están pasando en la televisión", reconoció Marcelo "Coronel" Valverde en el programa de la productora emitido este martes.

En ese sentido agregó que "no podíamos irnos a otro día, no podíamos cambiar de horario, no podíamos ir más temprano".

Por su parte Héctor Romero indicó que el canal decidió realizar un cambio en la programación que "nos dejaba fuera de la jugada".

"Si hubiéramos tenido el rating que nos habría gustado tener, esto ni siquiera habría sido conversa y podríamos haber ido de igual a igual", dijo a modo de mea culpa.

Por ahora los comediantes señalan que "el futuro es incierto", por lo que no está asegurado el retorno de "El Desestrece" a la pantalla.

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