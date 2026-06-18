"Ella misma ensució...": Pamela Díaz cuestionó la actitud de Fran Maira tras accidente

La animadora Pamela Díaz cuestionó la actitud que ha tenido la influencer Fran Maira en medio de su compleja situación judicial, que la tiene en un fuerte cruce de declaraciones con la familia de Mayerson Zapata, motociclista al que atropelló en febrero pasado.

"Es difícil, porque este tema lo he hablado harto con varias personas del medio. Conocí a la Fran en el reality del Canal 13, es una galla super buena persona. De verdad que es buena persona, es simpática, es amable… por eso creo que sí lo ha pasado pésimo, es super sensible", reflexionó Díaz en "¡Hay que decirlo!", de Canal 13.

Sin embargo, La Fiera sinceró que "también es un poco culpa de ella cómo ha manejado la situación y creo que también un poco es culpable su papá, que es el mánager".

La panelista sostuvo que Maira no debió haber vuelto a participar en "Fiebre de Baile", de CHV, en medio de su actual situación, pese a saber que ella "tiene que trabajar, tiene que sacarse la cresta, es verdad que la Fran no tiene un departamento, no es millonaria".

Además, criticó las recientes publicaciones de la influencer en Instagram, incluyendo la pomposa celebración de su cumpleaños número 26, asegurando que no son acordes "a la situación que está pasando ella".

En conclusión, para Díaz, "me parece que también culpa de esto es ella, porque, primero, vi una foto hace un mes en bikini, pasándolo bien y está bien, si tiene que seguir con su vida, tiene que seguir trabajando… pero creo que el cumpleaños, con todo el cariño y el respeto que le tengo, cómo no hubo una amiga o alguien que le dijera: '¿sabís qué, Fran? Pasémoslo bien, este no es el momento. ¿Por qué en las redes sociales tenemos que mostrar todo? Celebremos a escondidas y guardemos las fotos porque este no es un momento para celebrar'".

"Ella misma ensució una situación", lamentó, pues "sus actitudes no condicen con la situación que está pasando, sobre todo, la familia" de la víctima.