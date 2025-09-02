Esposa de Bruce Willis responde a críticas por trasladar al actor a una residencia

La esposa de Bruce Willis, Emma Heming, respondió a las críticas por revelar que la familia del actor decidió trasladarlo a una casa de cuidados especiales, a raíz del avance de su demencia frontotemporal.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo, que ha compartido su experiencia con la enfermedad del intérprete, defendió la medida que debieron tomar: "Las opiniones son tan fuertes y tan ruidosas. Pero si no tienen esta experiencia, no tienen derecho a opinar. Y, definitivamente, no tienen derecho a decidir".

En este contexto, la británica afirmó que las críticas también afectan a los cuidadores, asegurando además que habla abiertamente del tema para crear "conexión y validar a quienes realmente viven el día a día del cuidado. Para ellos comparto esto, para construir un vínculo más profundo con una comunidad que entiende este camino".

Previamente, Heming había comentado que la residencia donde se encuentra la estrella de "Duro de Matar" está cerca del hogar donde vive con sus hijas, de 13 y 11 años, y que la familia lo visita con frecuencia.

Por su parte, Tallulah Willis, hija del actor y Demi Moore, mostró su apoyo a la modelo en la sección de comentarios: "Te amo muchísimo. Te amamos muchísimo. Gracias por todo lo que haces por nosotros y por nuestra familia", escribió.