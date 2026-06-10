"Estaba descontrolado": Álvaro Ballero revela reacción al enterarse de nueva relación de su ex

Álvaro Ballero se sinceró sobre su reacción al enterarse de la nueva relación de Ludmila Ksenofontova, su exesposa.

En conversación con Luis Mateucci y Mariano Brozincevic en "¿Volverías con tu ex? 2", el chico reality admitió que "yo siempre pensé que ella estaba con alguien y nunca me equivoqué. Desde un comienzo pensé que estaba con X persona y estaba con esa X persona y yo le hacia show también".

Bajo esta línea, Ballero relató un episodio en el que llegó hasta el circo donde la rusa trabajaba, descontrolándose al encontrarla con su nueva pareja.

"Soy cero violento y este hueón llega un día a buscarla; era el chofer del circo, y yo agarro el auto, le pego reversa, le pego al auto de él, me bajo, le empiezo a golpear la ventana para que se bajara. El hueón así con cara de asustado y yo descontrolado, me desconoci" (sic), contó.

Al día siguiente, Álvaro debió disculparse públicamente con la madre de sus hijos y los presentes por su reacción.

Asimismo, confesó que Ludmila "me dijo: 'yo te odio'. Era un nivel de yo respiraba y le molestaba".