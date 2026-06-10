Ex Miau Astral lanza sombrío presagio para Camila Flores: "Sabremos sobre sus andanzas ilícitas"

Consuelo Ulloa, conocida anteriormente como Miau Astral, lanzó una predicción sobre la senadora Camila Flores.

En medio de las polémicas que envuelven a la parlamentaria -como la filtración de imágenes íntimas y la investigación por fraude al fisco-, la tarotista decidió analizar su carta astral. De acuerdo a la lectura, viene un periodo de transformaciones a nivel personal y político para la militante de Renovación Nacional.

"En los próximos meses es posible que sepamos mucho más sobre las andanzas ilícitas y poco honestas de Camila Flores, lo que impactará por siempre en la construcción de sí misma como política competente", mencionó.

Asimismo, la lectura indicó que "la identidad que (Camila) ha construido públicamente, esa figura política pulida y proyectada durante años, está entrando en un proceso de transformación radical del que no podrá salir siendo la misma persona (...) Lo que veamos de ella en los próximos años no será la Camila que conocíamos y probablemente se aleje de la esfera pública".

"El mensaje es claro en este momento y la invitación a que su camino de crecimiento personal pase por aprender a existir como individuo, sin necesitar la validación ni la estructura de un otro a su lado", agregó.

Para cerrar, Ulloa indicó que "Saturno es el gran maestro de las pruebas difíciles, y transitando por el eje de propósito de Camila nos muestra que esto que le está sucediendo es consecuencia de sus actos pasados, que se exponen en claridad".

"El gran padre de los cielos, Cronos, nos enfrenta a pagar nuestras deudas, y Camila Flores sin duda se está viendo enfrentada a tener que transformarse en función de esto", sentenció.