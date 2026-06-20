Exparticipante de "Gran Hermano" anuncia su primer embarazo: "Ahora somos tres"
Karina Jerez, que también participó de "El Internado", compartió la noticia en redes sociales.
Karina Jerez, que también participó de "El Internado", compartió la noticia en redes sociales.
La exchica reality Karina Jerez, también conocida como Kari Belén, reveló que espera a su primer hijo.
A través de Instagram, la exparticipante de "Gran Hermano" y "El Internado" compartió la noticia junto a tiernas postales de un viaje con Cristian Rodríguez, su pareja.
"Nuestro amor se desbordó y ahora somos tres. Nuestro mejor capítulo comienza ahora. Dios realmente quería darnos un gran regalo. Estamos empezando a imaginarte y no podemos esperar para abrazarte. Te esperamos con todo el amor del mundo", escribió en la publicación.
En conversación con Las Últimas Noticias, la deportista detalló que se enteró del embarazo poco antes de iniciar sus vacaciones XL, en las quehan visitado Australia, Indonesia, Singapur, Malasia, Tailandia, Japón y China.
"Ya tengo cuatro meses y medio (...) Lo estábamos buscando", contó, explicando que la ecografía "más importante que uno necesita para descartar síndrome de Down y todo lo importante, la hice estando en Malasia. en una clínica buena que pude encontrar".
Respecto a cómo resultó el viaje, Jerez mencionó que, pese a pasar por momentos difíciles, "contra viento y marea lo logramos (...) El viaje fue agotador y no sé si lo volvería a hacer. Fue largo pero sentía que si no lo hacíamos ahora no lo íbamos a hacer nunca más, era nuestro último viaje como pareja, porque ahora serán como padres".