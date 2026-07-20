"Extremadamente violento": Pedro Campos cuestionó recientes dichos de María José Prieto

El actor Pedro Campos cuestionó y criticó los recientes dichos de María José Prieto, esposa de su padre Cristián Campos.

En el programa web "Mamá por siempre", la intérprete se refirió a la denuncia por abuso sexual contra su marido, interpuesta por su exhijastra Raffaella di Girolamo.

En este contexto, Prieto se lanzó contra los medios de comunicación por la forma en la que se llevó el caso, afirmando que Julieta, fruto de su matrimonio con Campos, fue la única víctima de la situación.

"Aquí había una persona menor de edad. Nadie hizo una reflexión al respecto, de cómo la expusieron a ella, que al final era la única víctima en todo esto", declaró.

La respuesta de Pedro Campos

Semanas más tarde, el protagonista de "Amores de Mercado" reaccionó a las palabras de Prieto, mostrando su desacuerdo en sus historias de Instagram.

"Emitir este tipo de declaraciones resulta extremadamente violento para las víctimas de abuso sexual, como también para quienes las y los rodean", lanzó el artista.

Bajo esta línea, Campos añadió que "el daño que provoca la indolencia y falta de empatía es grave, es vergonzoso, es indescriptible, y propiciar los espacios para que dichas declaraciones sean emitidas es doblemente grave. Nada nuevo en todo caso".