Fran Maira reapareció en redes tras protagonizar accidente de tránsito

La influencer y exchica reality Fran Maira reapareció en las redes sociales tras protagonizar un accidente de tránsito en la comuna de Lo Barnechea, siendo formalizada por cuasidelito de lesiones y quedando con arraigo nacional y firma mensual.

El hecho ocurrió cuando Maira colisionó con un motociclista en el sector de Avenida La Dehesa, luego de virar sin contar con la señalética habilitante. Registros de cámaras muestran que la conductora giró con luz verde, pero sin la flecha que permite doblar a la izquierda, lo que habría provocado el impacto que mantiene en estado crítico a la víctima.

A cinco semanas de su última publicación en Instagram, donde pedía orar por la salud de Mayerson Zapata, el motorista atropellado, Maira subió un video en el que habló por primera vez del accidente y reflexionó sobre "lo frágil o cómo la vida, en un segundo, te puede cambiar".

La exchica reality, quien vio interrumpida su participación en "Fiebre de Baile" de CHV a raíz del hecho, relató lo sucedido en el momento del atropello, dando cuenta de que "estaba a punto de llegar a mi casa y, de la nada, siento un ruido fuertísimo que nunca se me va a olvidar, como si un meteorito hubiera caído arriba de mi auto".

"Se abrieron los airbags y me quedé congelada, no sabía qué hacer, no entendía lo que había pasado", recordó, para luego bajarse de su vehículo e intentar acercarse a la víctima, quien fue reanimado por un médico ("un ángel") que venía manejando detrás de ella. "Le salvó literalmente la vida", expresó.

"Hoy estoy más agradecida que nunca porque Mayerson está con vida"

Maira sostuvo que lo que más le preocupaba en ese momento era la salud de la víctima y, "en estos 59 días que han pasado, literalmente me caí en un hoyo y como que no encontraba la salida de cómo salir del hoyo. Sentir o saber que hay una persona herida y familias detrás, y saber que yo también estoy involucrada en esto es como super duro y no se lo deseo a nadie".

Junto con agradecer el apoyo de sus seguidores, porque "sin ustedes no hubiese sido capaz", la influencer dijo que era importante hacer este video para que se sepa "lo que en verdad pasó" y que su familia ha estado en contacto, desde el primer día, con el padre de Mayerson.

"Hoy estoy más agradecida que nunca porque Mayerson está con vida y se está recuperando, y para mí eso es lo más importante", cerró Maira en el video, donde reconoció seguir aún "en estado de shock cada vez que me acuerdo y he tenido que salir de este hoyo".