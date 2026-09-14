Gala Caldirola: "La vida privada vale mucho más que 10 millones"

Gala Caldirola rompió el silencio respecto a la criticada entrevista de Luis "Mago" Jiménez con "Primer Plano", donde el exfutbolista habló de la infidelidad con su exesposa Coté López y su mediático quiebre con la modelo.

Tras su aparición en el estelar de farándula de Chilevisión, surgieron rumores de una posible reunión de Jiménez con la española en Chile, lo cual fue desmentido por el mánager y amigo cercano de Caldirola, Suro Solar.

Ahora, fue la hispana quien negó el reencuentro con su expareja -con quien tenía planes de matrimonio- y también deslizó una crítica por los 10 millones de pesos que cobró el exdeportista por la entrevista.

"No sé qué decir respecto a eso y tampoco sé siquiera si es importante o relevante lo que cobró o no, creo que la vida privada vale mucho más que 10 millones de pesos", declaró la española al conversar con el medio regional "La Movid4!".

Durante su visita a Temuco en uno de los tantos eventos que ha realizado tras la polémica, desmintió haberse reunido con Jiménez y aclaró que "estaba con Suro, estábamos en proyectos laborales".

Junto con reconocer que "me he expuesto mucho" y descartar posibles planes de sumarse a programas como "Fiebre de Canto" (CHV) o "¿Volverías con tu Ex? 2" (Mega), dijo sentir que "está todo dicho y quiero que todos sanemos, que todos encontremos nuestra paz".

"Creo que él (Jiménez) quería pedir perdón y a veces no hace falta mucho más que eso (…) creo que menos es más, transmitió en la interna, más allá del show mediático, expresó lo que él quería transmitir, que se siente mal por haber dañado a personas que no se lo merecían y eso es válido", sentenció la modelo.