Luis Jiménez cobró 10 millones a Primer Plano: "Nos cagó", comentó Fran García-Huidobro

La criticada entrevista de Luis "Mago" Jiménez a "Primer Plano" sigue generando controversia al conocerse el millonario monto que cobró el exfutbolista para estar en el estelar de farándula de Chilevisión.

Jiménez era el último involucrado que faltaba por hablar de la polémica que lo involucraba con Gala Caldirola y Coté López, a raíz de la infidelidad con su exesposa que quebró la relación con la española, incluyendo terminar con sus planes de matrimonio.

Sin embargo, la participación del exdeportista generó decepción no solo en la audiencia, sino que también en la propia animadora Fran García-Huidobro, donde se limitó a pedir disculpas y soltar lágrimas al expresar su arrepentimiento por la infidelidad, pero evitó responder la mayoría de las preguntas de la conductora.

De acuerdo con lo informado por LUN, Jiménez cobró 10 millones de pesos por la exclusiva a "Primer Plano", donde exigió a la producción que no existieran llamadas sorpresa ni de Caldirola ni de López, para evitar disputas en vivo.

"Fue agotador"

A través de sus redes sociales, García-Huidobro sinceró su frustración con la entrevista con Jiménez, asegurando que "fue agotador... un ladrillo".

"Es educado, lo que fue, un ladrillo. Y yo pensaba lo mismo que estaban pensando ustedes, a pesar de que no tenía mi teléfono: '¡No está diciendo nada, nada!'. Y eso hace que uno se empiece a desesperar. Hay un trabajo ahí en mantener la calma lo más posible, hasta que llega un punto en el que yo digo: '¡no más!'. Fue suficiente", expresó la "Dama de Hierro" en su descargo.

Tanto así que coincidió con la opinión de los espectadores: "Dicen: 'Los cagó, los cagó'. ¡Nos cagó a todos! También los cagó a ustedes que se pusieron a ver y contrataron un picoteo para ver 'Primer Plano'. Nos cagó a todos. Esa es la verdad".

Pese al millonario monto pagado al exfutbolista, García-Huidobro sostuvo que lo que realmente lamenta es que "él perdió una tremenda oportunidad también de decir, de manifestarse de verdad... no tenía una opinión sobre nada, no tenía un golpe de mesa sobre nada".