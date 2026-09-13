¿Hubo reencuentro entre Gala Caldirola y Luis Jiménez? Esto dijo el mánager de la española

Tras la criticada entrevista de Luis "Mago" Jiménez con "Primer Plano" comenzó a circular el rumor de un posible reencuentro del exfutbolista con Gala Caldirola, desatándose la especulación al ser la primera reunión tras el mediático quiebre por la infidelidad con su exesposa Coté López.

Fue la periodista Cecilia Gutiérrez quien aseguró en sus redes sociales que el exdeportista fue visto en el edificio donde vive la española luego de su aparición en el estelar de farándula de Chilevisión.

Sin embargo, fue Suro Solar, representante y cercano amigo de la modelo, quien desmintió el reencuentro de la expareja y aclaró lo sucedido esa noche.

Ante la enorme cantidad de consultas recibidas, el mánager sostuvo que "lo único que quiero aclarar, que me han estado preguntando mucho, es si efectivamente el caballero fue a la casa de mi amiga y la verdad es que no".

"Nos quedamos todos a dormir con ella, así que dejen de inventar", precisó respecto a lo que sucedió la noche tras la participación de Jiménez en "Primer Plano".

Caldirola: "A veces, no hay más veces"

Durante la emisión de la citada entrevista, donde el exdeportista se limitó a pedir disculpas y evitar responder la mayoría de las preguntas de Fran García-Huidobro, la hispana publicó en su cuenta de Instagram una reflexión junto a un video en el que enfatiza su decisión de avanzar, dejando atrás la polémica relación con Jiménez.

Junto a imágenes donde se le observa triste y en otras se ve llena de alegría junto a sus hijos, escribió que "a veces, no hay más veces… Duele. Si alguna vez dudas, mira tus cicatrices y recuerda que alguna vez te lastimaron".

"Todos mereceremos ser perdonados. Desearle el bien a quien te hizo mal es soltar.

Pero el perdón no cambia la decisión. Hoy hablo de amor propio. Un amor bonito, es amarse a uno mismo. Amar también es soltar, perdonar y avanzar", cerró la modelo.