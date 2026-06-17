Germán Garmendia ofreció ayuda económica para repatriar los restos de Gaspi

La repentina muerte del creador de contenido Gaspar Prim Díaz, mejor conocido como Gaspi, ha causado conmoción en la comunidad de YouTube.

La mañana del domingo, el trasandino y otras cinco personas -incluido el cantante estadounidense Oliver Tree- perdieron la vida en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro, Brasil.

Tras el hecho, Ibai Llanos, El Rubius, Xokas y otros streamers y youtubers lamentaron el trágico deceso de la figura de internet, quien tenía solo 23 años.

Asimismo, Germán Garmendia se pronunció para ofrecer apoyo económico para costear el traslado de los restos de Prim desde Brasil a Argentina.

El noble gesto de Germán Garmendia

Mediante sus historias de Instagram, el chileno compartió un posteo donde hablaban de los altos costos del proceso de repatriación, que varía entre los 5 mil y 10 mil dólares.

En este contexto, el youtuber escribió: "¿Alguien tiene algún contacto de alguien, o un link para ayudar con el costo del traslado de Gaspi a su tierra? ¿Un link de PayPal, cualquier forma para poder ayudar con esto?".

Si bien, la familia de Gaspi aclaró más tarde que los gastos ya habían sido cubiertos gracias a un privado, el noble Gesto de Garmendia fue aplaudido entre la comunidad digital.