Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago14.0°
Humedad65%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Personajes

Gianella Marengo anuncia su embarazo con 39 años: "Una noticia inesperada""

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La comunicadora también señaló que "este es un embarazo de alto riesgo".

Gianella Marengo anuncia su embarazo con 39 años:
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La exchica reality y presentadora de TV, Gianella Marengo, anunció con un tierno y sincero posteo su primer embarazo.

La ex "Yingo" aseguró que "fue una noticia completamente inesperada" y que tiene "muchísima emoción" por el proceso que está viviendo.

"Es de esas noticias que llegan a cambiarte la vida de un segundo para otro. Y aunque al principio todo fue sorpresa, hoy solo sentimos una inmensa felicidad y una profunda gratitud por este regalo que la vida nos puso en el camino", indicó.

Marengo, de 39 años, también hizo hincapié en las complejidades de esta etapa y sostuvo que "este es un embarazo de alto riesgo". "Por mi edad y por la presencia de miomas, este es un embarazo de alto riesgo, por lo que requiere especial atención y seguimiento médico", especificó.

"Nunca he hablado públicamente de mi relación y espero que eso se diga respetando (...). Por eso quería ser yo quien les compartiera esta noticia. Lo hago con el corazón lleno de emoción", concluyó Gianella Marengo.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada