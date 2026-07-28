Gianella Marengo anuncia su embarazo con 39 años: "Una noticia inesperada""

La exchica reality y presentadora de TV, Gianella Marengo, anunció con un tierno y sincero posteo su primer embarazo.

La ex "Yingo" aseguró que "fue una noticia completamente inesperada" y que tiene "muchísima emoción" por el proceso que está viviendo.

"Es de esas noticias que llegan a cambiarte la vida de un segundo para otro. Y aunque al principio todo fue sorpresa, hoy solo sentimos una inmensa felicidad y una profunda gratitud por este regalo que la vida nos puso en el camino", indicó.

Marengo, de 39 años, también hizo hincapié en las complejidades de esta etapa y sostuvo que "este es un embarazo de alto riesgo". "Por mi edad y por la presencia de miomas, este es un embarazo de alto riesgo, por lo que requiere especial atención y seguimiento médico", especificó.

"Nunca he hablado públicamente de mi relación y espero que eso se diga respetando (...). Por eso quería ser yo quien les compartiera esta noticia. Lo hago con el corazón lleno de emoción", concluyó Gianella Marengo.