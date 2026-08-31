Gisella Gallardo sobre polémica entre Gala y Coté López: "Le creo a las dos"
La comentarista de farándula no pudo definirse.
La comentarista de farándula no pudo definirse.
Una salomónica opinión emitió Gisella Gallardo sobre la reciente polémica entre Gala Caldirola, Luis Jiménez y Coté López.
Si bien en los últimos años Gallardo se ha desempeñado como como comentarista de farándula, su estatus como exesposa de Mauricio Pinilla (que tuvo una relación con Gala y un romance con López) hacía que su opinión fuese valiosa para el caso.
Sin embargo la ex Canal 13 prefirió no entregar una definición sobre el tema y aseguró que "le creo a las dos".
En conversación con "Primer Plano", Gisella Gallardo señaló que "le creo a Gala, que claramente no fue la forma de Coté de mandarle mensajes y exponerle así una situación tan dolorosa. Y también le creo a Coté que está súper arrepentida, porque aparte ella no es así. Le creo a las dos".
"Creo que empatizo con las dos porque he vivido las dos situaciones", concluyó Gallardo.