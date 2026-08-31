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Tópicos: Magazine | Personajes

Gisella Gallardo sobre polémica entre Gala y Coté López: "Le creo a las dos"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La comentarista de farándula no pudo definirse.

Gisella Gallardo sobre polémica entre Gala y Coté López:
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Una salomónica opinión emitió Gisella Gallardo sobre la reciente polémica entre Gala Caldirola, Luis Jiménez y Coté López.

Si bien en los últimos años Gallardo se ha desempeñado como como comentarista de farándula, su estatus como exesposa de Mauricio Pinilla (que tuvo una relación con Gala y un romance con López) hacía que su opinión fuese valiosa para el caso.

Sin embargo la ex Canal 13 prefirió no entregar una definición sobre el tema y aseguró que "le creo a las dos".

En conversación con "Primer Plano", Gisella Gallardo señaló que "le creo a Gala, que claramente no fue la forma de Coté de mandarle mensajes y exponerle así una situación tan dolorosa. Y también le creo a Coté que está súper arrepentida, porque aparte ella no es así. Le creo a las dos".

"Creo que empatizo con las dos porque he vivido las dos situaciones", concluyó Gallardo.

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