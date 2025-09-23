Harry Styles se infiltra en la Maratón de Berlín: se registró con otro nombre

El cantante británico Harry Styles sorprendió este domingo al participar en la Maratón de Berlín sin previo aviso.

Para pasar inadvertido, el exintegrante de One Direction se inscribió bajo el seudónimo Sted Sarandos, mezclándose entre los más de 50 mil corredores que llegaron a la capital alemana.

EL británico no solo compitió, sino que logró una marca destacada, completando los 42,195 kilómetros en 2 horas, 59 minutos y 13 segundos, alcanzando el codiciado objetivo de bajar de las tres horas, un reto importante incluso para corredores experimentados.

El artista mantuvo un ritmo constante durante toda la carrera, completando la primera mitad en 1:29:08 y la segunda en 1:30:06, demostrando preparación y resistencia. Este desafío llega meses después de haber participado en la Maratón de Tokio, donde también sorprendió a sus seguidores.

Para pasar desapercibido, la voz de "Matilda" vistió una camiseta azul, pantalones cortos negros, zapatillas naranjas, una banda en la cabeza y lentes de sol oscuros, aunque varios fans lograron identificarlo y comenzaron a compartir imágenes en redes sociales.

Tras cruzar la meta, Styles se fotografió junto al atleta paralímpico británico Richard Whitehead, quien compartió la imagen en sus redes. Esa publicación se volvió viral y confirmó los rumores.