Incertidumbre respecto al futuro de Rafael Cavada en CHV: No hay fecha para su retorno al aire

Sigue la incertidumbre respecto al futuro en Chilevisión del periodista Rafael Cavada, luego de su abrupta salida de pantalla mientras conducía las noticias.

Apenas 10 minutos después de haber iniciado transmisiones la mañana del sábado 29 de agosto, Cavada fue sacado del aire y reemplazado por otra periodista, que explicó que el comunicador "estaba muy mal de la garganta".

Desde la estación de Machasa argumentaron problemas de salud, pero no se ha dado una fecha para el retorno de Cavada a la pantalla. De hecho, el periodista tampoco apareció al aire este último fin de semana.

En medio de las especulaciones, su exesposa del periodista y madre de sus tres hijos, Fiorella Choca, aclaró en conversación con "Hay que decirlo" que "él está en su casa, está con licencia médica, está enfermo, en reposo. Hemos hablado varias veces por día".

Junto con ello, según lo reportado por El Filtrador, Cavada sostuvo una reunión con el director de prensa de CHV, Jorge Cabezas, fuera de las dependencias del canal y no se fijó una fecha para que retome la actividad laboral en el canal.

De hecho, Cavada también lleva varios días fuera de su programa radial.