Influencer Josefa Sáez es duramente criticada por darle wasabi a su perro: "No fue con querer"

La influencer chilena Josefa Sáez, que cuenta con casi medio millón de seguidores en TikTok, está recibiendo duras críticas por un polémico video donde la acusan de maltrato animal.

En un registro publicado en los últimos días se ve cómo Sáez y su papá le dan un trozo de pescado con wasabi a su perro, mientras el animal saliva incómodo por el picor del plato. Incluso se ve cómo rechaza el bocado que le dio su amo.

El clip le valió cientos de críticas a la influencer, quien actualmente cuenta con contratos para la creación de contenidos con diversas empresas.

A través de un nuevo video, Josefa Sáez intentó pedir perdón y explicar la situación. "Mi papá nunca lo hizo con querer; literal, fue solo de inocente. No es que no quiera al perro, son como mejores amigos, él no sabía que lo que estaba haciendo estaba mal", indicó.

"Yo no estaba con él; él no sabe ni usar TikTok. Si yo hubiera visto eso, obvio que le hubiera dicho que no lo suba, que se puede prestar para crítica", dijo, aunque se le escucha riendo en el cuestionado video.

Finalmente recalcó que "no creo que sea necesario mandar mensajes de amenaza como los que me llegaron a mí, que igual fueron súper fuertes" y señaló que "todos pueden cometer errores".