Jean Philippe Cretton denuncia tres años de acoso sistemático: llegó hasta su familia

El animador Jean Philippe Cretton denunció un supuesto acoso sistemático que, según relató, se extiende desde hace tres años y que también habría alcanzado a integrantes de su familia y círculo cercano.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el periodista explicó que el hostigamiento provendría de una persona a quien asegura no conocer y que lo responsabilizaría de haber apoyado supuestas denuncias falsas contra una persona de alta notoriedad pública que finalmente fue sancionada por la Justicia.

"Estoy siendo objeto de un acoso sistemático, grave, delirante desde hace tres años por una persona que, por supuesto, aún no conozco", afirmó. "Yo no conozco a esa persona. Creo que de hecho mi memoria no es muy buena, pero creo incluso que nunca lo entrevisté. Así que no sé cómo yo podría haber influido en que la justicia lo condenara".

El episodio que más lo marcó

Según su relato, la situación no se habría limitado a publicaciones dirigidas en su contra, sino que también habría involucrado a su madre, amigos y otras personas de su entorno mediante distintas cuentas falsas.

"Existe un acoso hacia mí. Existe un acoso hacia mi familia, principalmente hacia mi mamá. Existe un acoso a amigos, a amigas, a personas con las que me relacionan o personas con las que me relaciono, de todo", afirmó.

Uno de los episodios que recordó ocurrió tras la muerte de su abuela, instancia en la que, según denunció, la persona detrás del supuesto hostigamiento "se reía de mí durante el funeral de mi abuela. Decía que yo estaba usando el funeral de mi abuela para hacerme la víctima y limpiar mi imagen", relató.

El comunicador también contó que el supuesto hostigamiento habría alcanzado a su madre mientras acompañaba a un tío que se encontraba gravemente enfermo en una clínica, asegurando que la persona le escribió para decirle que tenía "un hijo muy malo".

Además, el también músico afirmó que distintas noticias y rumores difundidos en redes sociales serían utilizados para alimentar las acusaciones en su contra, entre ellos las versiones que lo vincularon con el quiebre entre Yamila Reyna y Américo.

"¿Cuál es el problema de todo esto? Que cada vez que aparece una noticia proveniente del mundo de la farándula que no tiene patas ni cabeza, esta persona ocupa eso como una especie de nutriente para alimentar su relato y lo hace todavía más extraño, más sórdido", señaló.

Frente a esta situación, Cretton confirmó que decidió llevar los antecedentes a la Justicia y cuestionó la lentitud de los procesos frente a este tipo de hostigamientos en redes sociales.

"Es momento de parar. Tres años me parecen un tiempo suficiente de hostigamiento", expresó el comunicador, quien agregó que estaría dispuesto a perdonar si la situación termina: "Si paras ahora, estoy dispuesto a perdonar también. Perdonar, soltar, tomarlo como una mala experiencia de la vida y seguimos ruta cada uno".