Jordi Castell lanza ácida respuesta a Mara Sedini: "Pena es meterse en un matrimonio con tres niños"
Tras la reaparición pública de la exministra, el fotógrafo contestó a sus dichos sin tapujos.
Tras la reaparición pública de la exministra, el fotógrafo contestó a sus dichos sin tapujos.
En medio de su reaparición pública, Mara Sedini abordó las acusaciones de Jordi Castell sobre su vida amorosa.
El pasado abril, el fotógrafo apuntó contra una de las ministras de José Antonio Kast, afirmando que esta "fue amante de un hombre casado".
"Destruyó ese matrimonio, se quedó con ese hombre y hoy está con él", aseguró en dicha ocasión. Pese a no revelar nombres, se especuló que se trataba de la ahora exvocera de gobierno.
En este contexto, la también cantante declaró en "Sin Filtros": "Honestamente, me da lo mismo, me inventaron esto (...) Ahí hay una maldad sin límites de personas que me llegan a dar pena, porque si tú sabes lo realmente importante que es la familia, no le haces eso a alguien más".
Lejos de dar por cerrada la controversia, la figura televisiva no tardó en responder a las declaraciones de la exvocera de gobierno y volvió a la carga para reafirmar sus dichos.
A través del programa "Zona de Estrellas", Castell partió diciendo: "A mí me da mucha más pena que alguien se meta en un matrimonio con tres niños chicos".
"Está bien que hable y cuanto más barbaridades diga, mejor podrá justificar el diplomado que le pagó su pololo nuevo", arremetió.