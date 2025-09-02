Juan David Rodríguez hace mea culpa tras polémica entrevista: "Debí guardar silencio"

El cantante Juan David Rodríguez aseguró estar arrepentido de su polémica aparición en "Primer Plano", donde se refirió a su conflicto por no pago de pensión de alimentos.

Tras negar ser el padre del menor, acusando que el test de ADN que confirmaba su relación sanguínea "no era fidedigno", el ex "Rojo" apareció en "Que te lo digo" (Zona Latina) para reflexionar sobre el tema.

"Yo tenía que haber guardado silencio absoluto y de eso sí me arrepiento. Me arrepiento de haber tratado de defender mi punto de vista (...). Mi interés no era publicar toda mi vida. Yo tengo una hija que protejo con toda mi vida", declaró.

Bajo esta línea, el cantante afirmó que asumirá "todas las consecuencias" y que se la jugará "por este niño, o por mi hijo en este caso".

Asimismo, el artista cuestionó a la madre del niño, señalando que también es responsable de la exposición mediática del asunto. "Yo asumo mi responsabilidad en haberla cagado, pero ¿dónde está la otra parte? Si se supone que la mamá tiene que proteger a un niño, ¿por qué exponerlo al mundo público?", lanzó.

"Hoy día me están responsabilizando de todo a mí... ¿Sabes por qué acepté hablar con ustedes? De verdad que vi la entrevista y la encontré paupérrima (...) Me arrepiento de haber farandulizado esto. Quiero seguir siendo el buen papá que he sido con mi hija, que se solucione todo y que se haga un ADN como corresponde", sentenció Rodríguez.