Junior Playboy se lanza contra Pamela Díaz: "Mete copete, droga, es la matona de los realities"

El chico reality José Luis Concha, mejor conocido como Junior Playboy, lanzó fuertes acusaciones contra Pamela Díaz.

En el programa web "Cuéntamelo todo y exagera", la polémica figura recordó que la comunicadora, con quien coincidió en el reality "Tierra Brava", habría tenido permiso de ingresar sustancias y alcohol al encierro.

"Lamentablemente hay muchas cosas que en el contrato dice que no se permiten, pero Pamela Díaz, que es la matona de los realities, mete todas esas cosas: copete, droga, marihuana. Metió de todo, todos los vicios, por eso andaban todos con gafas dentro del reality", aseguró.

Bjao esta línea, Concha señaló que intentó tener una buena relación con "La Fiera", aunque no lograron llevarse ya que son "agua y aceite".

Asimismo, afirmó que en el mundo de la TV "el que se mete con Pamela, fuera, te sacan", calificando a la modelo como "florerito de mesa.

Además, Junior reconoció que, pese a sus críticas contra Díaz, "yo también fumé adentro, para qué te lo discuto. Pamela dejaba el lápiz cargando y yo... (sonido de silvido)".

"Ahora se enteró Pamela, yo soy el que te fumaba todo y qué, a todos los tenías comprados con puras fumadas", agregó.