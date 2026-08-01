Kaminski respondió a rumores: "¿Qué tiene de malo si una mujer mantiene a su pareja?"

Francisco Kaminski rompió el silencio respecto a los rumores sobre su complejo momento financiero actual, asegurando que sí tiene trabajo y que no vive de la pensión de su pareja Stephanie Finney, descartando haberse trasladado al departamento de ella en Viña del Mar.

Consultado por "Primer Plano" (CHV) sobre la dinámica económica con su pareja, negó estar siendo mantenido por su polola y, "si fuera así ¿qué tiene de malo?".

"Me sorprende la maldad, la connotación mala que le dan cuando hablan de mí y una capacidad que tienen de inventar cosas que de verdad me sorprenden, porque, si fuera así, ¿qué tiene de malo si hay una mujer que mantiene a su pareja, o una pareja hombre que mantenga a su mujer? Son cosas que, a mi gusto, no tienen importancia", declaró.

El exlocutor radial también negó estar sin trabajo, luego de verse implicado en la causa denominada "Operación Rey David" y su vínculo con el "Rey de Meiggs", asesinado en 2025, además de descartar que esté viviendo junto a Finney tras dejar el departamento donde vivía en Las Condes.

"Estoy viviendo en Santiago más que acá en Reñaca. Acá vive mi polola y, de hecho, ahora me voy para Santiago. Yo sí tengo trabajo", insistió Kaminski, sosteniendo que su actual pareja "no vive de la mesada de los papás, ella tiene su empresa en EE.UU. No te voy a decir nada más, por respeto a ella, pero yo sí tengo trabajo, por eso no puedo vivir acá. Me encantaría vivir acá".

Finalmente, desmintió que familiares suyos estén haciendo cargo de la pensión alimenticia del hijo que comparte con Carla Jara.

"No, eso no es verdad. Nosotros con mi hermano nos hacemos cargo de la vida de mi mamá, que es distinto. No podría ser al revés", sentenció.