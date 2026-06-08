Katherine Salosny reveló el motivo por el que no ha vuelto a la TV

La exanimadora Katherine Salosny explicó las razones de su alejamiento de la televisión, aclarando que no ha sido por decisión personal, sino que más bien se debe a las problemáticas que enfrentan las mujeres en la industria televisiva.

Fue durante su participación en "La Divina Comida", de CHV, donde abordó su momento actual fuera de la pantalla chilena, asegurando que "la industria te desecha un poco por muchas cosas también. No es porque uno no quiera estar".

"Amo mi oficio, amo mi profesión, siempre peleé por mi lugar en la tele", reflexionó la comunicadora, señalando que "las mujeres llevamos en nuestro inconsciente la fecha de caducidad, porque envejecemos, porque nos salen canas, porque podemos engordar o porque tener arrugas".

Caso contrario al de los hombres, asestó Salosny, dando cuenta que ellos "envejecen en pantalla, les salen canas, pueden estar gordos… ¡fantástico, ningún problema, maravilloso! Pero no así para las mujeres, porque la industria instala un prototipo que tiene que ver con algo también comercial, como una cosa aspiracional, y lo digo en todo nivel".

Pese al escenario actual de la industria, la animadora sí está dispuesta a regresar a la pantalla chica, aunque lanzó que la televisión actual "está infantilizada, está retrógrada, hay como miedo, está el rating que es el que manda y se pierden talentos".

"Me encantaría hacer tele", sinceró, "porque a mí me gusta mi oficio, porque amo mi oficio, porque me ha costado más que la cresta".