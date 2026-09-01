"La he visto en condiciones deplorables": Mauricio Pinilla arremetió con todo contra Marcela Vacarezza

El exfutbolista Mauricio Pinilla arremetió duramente en contra de Marcela Vacarezza luego de que esta hiciera comentarios suyos en un programa de televisión.

A raíz de la comentada entrevista de Gisella Gallardo en "Primer Plano", Pinilla opinó con ironía que su exesposa siempre tuvo "una vida de mierda" y pidió que "Dios la perdone".

Esta situación llegó al panel de "Hay que decirlo" de Canal 13, donde Vacarezza oficia como comentarista. Allí señaló que "yo lo conozco, he estado con él (Pinilla), y me parece que está muy mal".

"¿Cómo tratas así a la madre de tus hijos? Hay hijos metidos entremedio. No puede", agregó la ex "SQP".

La respuesta de Pinilla

Fue en redes sociales, y a través de un comentario en un clip con el momento, donde Pinilla respondió en duros términos a Vacarezza.

"Marcelita, recuerde que yo la he visto en condiciones deplorables y bastante agresiva. ¿Se acuerda? Seguro que no porque estaba (emoji de copa de vino) al máximo. Así que ojo con lo que habla de mí", lanzó el ex Universidad de Chile.