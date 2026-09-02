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Tópicos: Magazine | Personajes

La inédita foto de Felipe Camiroaga revelada por su hermana a 15 años de su partida

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Dicen que la muerte es una separación, pero quizá quienes se aman de verdad no pueden separarse", escribió Paola Bontempi.

La inédita foto de Felipe Camiroaga revelada por su hermana a 15 años de su partida
 Instagram @soledadcamiroaga

"Te quiero mucho y te extraño cada día mi adorado Feli", expresó la hermana del animador en su recuerdo.

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Al cumplirse 15 años del accidente aéreo en el que Felipe Camiroaga, y otras 20 personas, fallecieron trágicamente, el recuerdo del animador ha estado muy presente entre sus seres queridos este 2 de septiembre.

En un nuevo aniversario luctuoso, Paola Bontempi recordó su "hermanito lindo" con una inédita fotografía de la infancia del conductor de TVN.

"Han pasado ya 15 años desde que te fuiste. Dicen que la muerte es una separación, pero quizá quienes se aman de verdad no pueden separarse", escribió la hermana del animador en su cuenta de Instagram en el texto que acompaña a la imagen.

Bontempi reflexionó que "el amor no vive solamente en la presencia, ni termina cuando dejamos de vernos. Tú estás en mí, en lo que aprendí de ti, en lo que vivimos, en el calor en mi corazón al recordarte".

"No hemos llegado a un adiós. Solo a una forma distinta de encontrarnos. Te quiero mucho y te extraño cada día mi adorado Feli", expresó en sus emotivas palabras.

El viernes 2 de septiembre de 2011, el animador viajaba hacia la Isla de Juan Fernández junto a un equipo del programa "Buenos Días a Todos" para colaborar junto a Desafío Levantemos Chile en las labores de reconstrucción del archipiélago, el cual había sido fuertemente devastado por el tsunami dos años antes.

Sin embargo, el avión no pudo aterrizar por diversos factores y terminó estrellándose contra el mar en un accidente que no dejó sobrevivientes.

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