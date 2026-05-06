Las gatas de Don Carter conquistaron las redes: "Mis compañeras de vida"

Juan Alcayaga, más conocido como Don Carter, ha visto cómo las redes sociales se han rendido ante sus gatas Mimi y Luna, cuya compañía ha sido esencial tras la dolorosa pérdida de su esposa, Marta, quien falleció repentinamente el pasado 14 de agosto.

El comediante subió un video en su cuenta de Instagram donde se observa a Mimi, la regalona, abrazándolo, un registro que se viralizó hasta el punto de sumar más de 1,4 millones de visualizaciones.

"La compañera de mis días. Demasiado regalona", escribió en la publicación, donde se ve a su gata demandando cariño e interrumpiéndolo mientras trabajaba.

Sobre aquel registro, Don Carter explicó en conversación con LUN que "la grabé sin ninguna intención. La otra vez yo iba a viajar, abrí la maleta, fui a buscar las cosas y cuando volví estaba una en cada lado de la maleta. Son mis compañeras de vida".

Tras la repentina muerte de su mujer, a quien llamaba cariñosamente Piru, el humorista recordó que "el mismo día que volvimos del Parque del Recuerdo, era impresionante como la buscaban, se movían por todos lados, de una pieza a otra, volvían, como que faltaba algo. Eran muy regalonas con ella también".

Hoy duermen las dos con él, pese a que les compró sus propias camas, las cuales nunca usaron.

"La Mimi duerme a los pies y la Luna atrás mío, en la almohada (…) No te imaginas la compañía que son, yo les hablo, les converso", sinceró Don Carter.