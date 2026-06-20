Leo Caprile revela cuánto recibe de pensión tras jubilarse: "Me alcanza para la bencina"

El animador Leo Caprile se sinceró sobre el monto que recibe de pensión tras jubilarse este año.

En el programa "Todo va a estar bien" de Vía X, el comunicador abordó su presente laboral: "Estoy jubilado (...) Yo me pensioné este año", comentó a Mauricio Flores.

"Impuse durante los 10 primeros años de trabajo cuando estaba la radio. Debuté el mes que salieron las AFP. Entraron cagando", dijo sin tapujos.

Sin embargo, el locutor radial explicó que al momento de llegar a la televisión, la cosa se complicó: "Me dicen 'no, tienes que dar factura' y tuve que inventar una empresa, una empresa de mentira", precisó.

La pensión de Leo Caprile

"Yo coticé diez años, fui bastante ordenado, hice los tres retiros y tengo una pensión maravillosa de $400 lucas. Me alcanza para la bencina", dijo el con tono de ironía.

En ese momento, el comediante Rodrigo González comentó que el monto "no es menor para muchas otras personas". En este contexto Gigi Martin, también presente en el estudio, precisó que recibe "$144 mil, es que yo también lo hice tarde (...) Fui ordenado, tengo mis ahorros".

Pese a la baja cifra, Caprile afirmó estar tranquilo con su situación económica gracias a sus ahorros y a haber mantenido los pies en la tierra durante décadas.

"No le debo un peso a nadie, pero muchos me deben a mí. Tengo mi casa, todo bien pagado. Vivo donde quiero y como quiero", concluyó.