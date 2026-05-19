Leo Rey se suma a la tendencia de DJ Méndez: desafió a Alexítico a "arreglar cuentas" en el ring

El cantante Leo Rey se sumó al polémico desafío que DJ Méndez hizo a Américo, invitando a Alexítico, su excompañero en el grupo La Noche, a enfrentarse en una pelea de boxeo.

Mediante sus redes sociales, el artista publicó un video donde lanzó un directo desafío al músico.

"Bueno, así como DJ Méndez retó a una pelea en un ring a Américo, yo también quiero retar a alguien. Hay hartas cuentas que arreglar. Hay hartas cosas que quedaron inconclusas y nunca diste la cara", señaló.

En el registro, Leo Rey además presionó públicamente a Alexítico para aceptar el combate. "Así que si no aceptas vas a quedar como un maricón ante todo Chile. Así que te desafío Alexítico, una pelea en un ring", agregó el cantante.

La publicación rápidamente generó reacciones en redes sociales y recordó la reciente invitación de DJ Méndez a Américo para participar en una eventual velada de boxeo entre músicos. De hecho, el propio intérprete comentó el video de Leo Rey y escribió: "Ahora entienden que es una velada deportiva llamada boxeo wn?! Let's go".

Sin embargo, el registro también sacó risas entre los usuarios por un particular detalle. Varios seguidores advirtieron que el cantante etiquetó a otra cuenta de Instagram al momento de mencionar a Alexítico, lo que provocó una serie de bromas y comentarios en la publicación.