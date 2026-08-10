Leonardo DiCaprio alertó sobre proyecto que pone en riesgo a la ranita del Pehuenche en Chile

El actor Leonardo DiCaprio, ampliamente reconocido por su trabajo de conservación de la naturaleza, sorprendió en redes sociales con una publicación en la que alertó sobre el riesgo de destrucción del hábitat de la ranita del Pehuenche (alsodes pehuenche).

Este anfibio, también conocido como sapo de pecho espinoso, es una especie endémica de Los Andes de Chile y Argentina y se encuentra "en peligro de extinción", advirtió el ganador del Oscar.

"Quedan menos de 1.000 ranas pehuenches de pecho espinoso viviendo de forma silvestre, y el lunes 10 de agosto el Gobierno chileno podría aprobar un plan catastrófico para destruir el corazón de su único hábitat conocido", aseguró el intérprete de "Titanic" y "Los Infiltrados".

En su extensa publicación, acompañada por registros fotográficos de Vicente Valdés y Natalia Morata, DiCaprio señaló que "este anfibio, en peligro crítico de extinción, no habita en ningún otro lugar del planeta salvo en el valle del Pehuenche, en los altos Andes de Chile y Argentina. Ahora, esta especie se enfrenta a una de sus mayores amenazas hasta la fecha: un proyecto binacional de transmisión eléctrica. Este proyecto llevaría a la especie al borde de la extinción".

Fue enfático en señalar que los defensores del medioambiente no piden detener el proyecto, sino "que se construya en un lugar donde no ponga en mayor peligro a una especie en peligro crítico de extinción".

"La rana pehuenche de pecho espinoso ha evolucionado para sobrevivir en los fríos arroyos de montaña y en los prados alpinos. Proteger esta especie significa proteger todo un ecosistema que es vital para la biodiversidad, los recursos de agua dulce y la resiliencia climática", expresó DiCaprio, alertando que este lunes "Chile decidirá el destino del proyecto. Luchamos contra el reloj para proteger a esta especie".