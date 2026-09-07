"Los rumores son ciertos": Diana Bolocco explicó qué pasó con Pinilla en "Fiebre de Canto"

La comentada y errática participación de Mauricio Pinilla en "Fiebre de Canto" llegó a su fin, tras confirmarse su salida del programa de Chilevisión luego de su desastrosa última presentación.

El miércoles pasado, el exfutbolista abandonó rápidamente el estudio luego de su fallida interpretación bajo la lluvia de "Si tú no vuelves", de Miguel Bosé, apoyándose sin éxito en la letra que tenía en su teléfono y recibiendo una de las peores evaluaciones de la temporada por parte del jurado.

La especulación respecto a su continuidad en la competencia se encendió al no quedarse a escuchar la evaluación e irse antes de que termine el programa, además de publicar en sus redes sociales el mensaje "Gracias, hasta pronto".

Fue la animadora Diana Bolocco quien oficializó la salida de Pinilla en la emisión de este domingo, asegurando que "los rumores son ciertos: efectivamente, Mauricio Pinilla decidió dar un paso al costado en esta competencia, él decidió retirarse"

Ante los abucheos de la audiencia, la animadora siguió: "Se pueden manifestar, les gustaba verlo acá, ¿cierto? Lo vamos a extrañar".

"Mauricio, te mandamos un beso gigante, espero que estés muy bien, que solo vengan cosas buenas para ti de ahora en adelante y respetamos tu decisión, sobre todo lo que te haga feliz y que te tenga conforme", cerró Bolocco enviando besos al exdelantero entre aplausos del jurado y el público presente.