Luis Jiménez se borra tatuaje con el nombre de Coté López tras críticas en redes sociales

El exfutbolista Luis "Mago" Jiménez tomó una drástica decisión tras su aparición en "Primer Plano" el pasado viernes.

En dicha ocasión, Jiménez fue criticado por el público al notar el tatuaje que llevaba en el cuello, con el nombre de su exesposa Coté López, "María José".

"Que ordinario,sácate el tatuaje,lo primero era sacarse ese tatuaje", entre otros, fueron algunos de los comentarios que recibió en redes sociales por parte de los televidentes.

Asimismo, el exdeportista fue cuestionado por Fran García Huidobro, conductora del espacio de Chilevisión al que este llegó para hablar de su polémico quiebre con Gala Caldirola a raíz de una infidelidad con López.

"¿Cuánto cuesta borrarse un tatuaje? Porque tienes en todo tu cuello el nombre de María José todavía", dijo la animadora.

La decisión de Luis Jiménez

Tras este episodio, el exdeportista asistió a una clínica capitalina para remover el controversial tatuaje.

"Nos fue increíble, fue muy rápido, sin dolor; me pusieron anestesia, no sentí absolutamente nada. La verdad es que me demoré más en llegar que en hacer todo el tratamiento", declaró el exmediocampista, quien aprovechó de eliminar otro tatuaje en uno de sus dedos.