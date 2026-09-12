Tatuaje de Luis Jiménez causó revuelo: "Por último un poco de estuco"

La criticada entrevista de Luis "Mago" Jiménez con "Primer Plano" generó revuelo por un detalle que no pasó desapercibido para la audiencia, al dar cuenta del tatuaje que tiene en el cuello el exfutbolista.

Jiménez llegó a conversar con Fran García-Huidobro a raíz del escándalo por la infidelidad con su exesposa Coté López que quebró su relación con Gala Caldirola, pero los espectadores restaron importancia a sus disculpas y pusieron la mirada en el tatuaje del exdeportista.

"María José" se lee en la marca grabada en su cuello, el nombre de la madre de sus hijos.

Aquel detalle conmocionó en redes sociales, replicándose los comentarios en los que calificaron el grabado de "ordinario" y otros que aseguraban que debió habérselo borrado hace tiempo o taparlo, "por último un poco de estuco".

García-Huidobro tampoco dejó pasar aquella marca: "¿Cuánto cuesta borrarse un tatuaje?", le preguntó a Jiménez.

"No sé…", respondió el exfutbolista.

"Porque tienes en todo tu cuello el nombre de María José todavía", indicó la animadora, ante lo cual Jiménez sostuvo que "estaba en proceso de borrarlo, hice la primera sesión".

"Todavía se ve bien marcado", sentenció la "Dama de Hierro.