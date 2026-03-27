Macarena Tondreau reveló las secuelas físicas que sufrió tras violenta encerrona: "Tuve una parálisis facial"

Macarena Tondreau abordó en el matinal "Contigo en la Mañana" las consecuencias que le dejó la violenta encerrona que sufrió hace poco más de un mes mientras circulaba junto a su hija en su vehículo.

La expresentadora de televisión reapareció este viernes en pantalla para detallar el complejo estado de salud que atraviesa luego de ser víctima de este asalto, por el que ya existe un detenido.

"Dentro de todo lo que viví, el cuerpo también empieza a tener signos de estrés y me pasó que sufrí una parálisis parcial de mi rostro, del lado izquierdo", detalló Tondreau.

La exanimadora explicó que inicialmente optó por el silencio creyendo que la condición sería breve: "Pensé que me iba a durar una semana, por lo tanto, traté de no subirlo, no mostrarlo y que pasara lo más rápido posible (...) pero fui al doctor y me dijo que va a durar dos meses a lo mejor".

"Tenía la cara derretida", indicó, agregando que tras reflexionar aceptó la situación. "Es mi cara, me quiero así. Si quiero visibilizarlo es porque yo tengo que seguir adelante, porque tengo clientes, porque tengo que seguir trabajando, y porque siento que no soy a la única que le pasa", concluyó.