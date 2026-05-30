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Tópicos: Magazine | Personajes

Madre de Javiera Suárez reveló la razón por la que su exyerno dificulta que vea a su nieto

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Marilú Balbontín acusó que Cristián Arriagada no permite que vea libremente a Pedro Milagros.

Madre de Javiera Suárez reveló la razón por la que su exyerno dificulta que vea a su nieto

"Les puedo decir que gozo de excelente salud tanto psíquica como física", afirmó Balbontín ante los rumores surgidos sobre su salud mental.

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Marilú Balbontín, madre de Javiera Suárez, destapó la razón por la cual su exyerno, el médico Cristián Arriagada, dificulta que pueda ver a su nieto Pedro Milagros.

En una nueva polémica que involucra al cirujano plástico tras confirmarse su romance con Kika Silva, la madre de la fallecida periodista acusó que el profesional de la salud le impide ver libremente a su nieto porque "yo soy enferma mental".

Así lo aseguró en respuesta a un comentario en su cuenta de Instagram, donde fue consultada sobre "cuál es la justificación de este hombre para negarse a la relación de su hijo con la familia materna".

Esto en contraste con las declaraciones de Manuel Suárez, su exesposo y padre de Javiera Suárez, quien defendió a Arriagada, calificándolo de "buen padre" y descartando que exista un distanciamiento de su nieto Pedro con su familia materna.

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Balbontín ha sido abiertamente crítica de Arriagada, al punto de asegurar que el problema el médico "es con toda la familia materna. Enterró a mi hija y nos enterró a todos"; algo que desmiente su exesposo.

Por ello, la madre de la fallecida periodista decidió salir al paso de los rumores sobre su salud mental, ocupando su cuenta de Instagram para enviar un mensaje a quienes "les llegue a sus oídos que yo soy una persona con problemas mentales".

"Les puedo decir que gozo de excelente salud tanto psíquica como física y durante mi vida laboral he trabajado para Naciones Unidas y para Unilever en esta última 20 años hasta jubilar", aclaró.

Además, precisó que sí puede ver a su nieto todas las semanas, un solo día, tal como su exesposo, y que ha intentando pedir visitas a través del Tribunal de Familia.

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