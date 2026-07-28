Madre de Josefa Sáez defiende a la influencer tras polémico video: "Todos cometemos errores"

La madre de Josefa Sáez rompió el silencio para salir en defensa de la influencer chilena tras la masiva ola de críticas y cancelaciones que ha enfrentado su entorno familiar en redes sociales.

El conflicto estalló tras la viralización de dos videos con sus mascotas: uno donde su padre le da salmón con wasabi a un perro -un ingrediente dañino para los caninos- y otro donde la joven sugiere operarle o "cortarle las alas" a un loro exótico.

Tras la indignación del público y las denuncias por maltrato animal, la propia creadora de contenido intentó matizar sus dichos y acciones, asegurando que "obviamente era un chiste, jamás le haría daño a un animal", buscando frenar la polémica.

Sin embargo, las explicaciones no evitaron el impacto comercial luego de que Falabella confirmara el término de su alianza con Sáez, indicando a través de un comunicado que iniciaron una revisión de sus auspicios porque los hechos atentaban "contra los valores de la marca".

"La gente juzga sin saber"

Ante el complejo escenario y la pérdida de alianzas, la madre de Josefa Sáez alzó la voz en un comentario de TikTok para respaldar a la joven.

"¡Tranquila Josefa! Eres una hija MARAVILLOSA (...) nuestras mascotas son parte de nuestra familia", escribió.

En su descargo, la mujer hizo un llamado directo a los usuarios pidiendo "respeto y empatía" ante la ola de ataques, agregando que le da pena "la gente que juzga sin saber" y afirmando que "pueden crucificar a una persona por un error que se hizo sin pensar... todos cometemos errores, no saben el daño que pueden causar".