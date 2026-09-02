Marcela Vacarezza le respondió a Pinilla: "No me ofende que me diga curada"

"No si me voy a poner a llorar porque me trató de curada y agresiva". Con clara ironía, Marcela Vacarezza respondió al ataque que recibió de Mauricio Pinilla en redes sociales, donde aseguró que "yo la he visto en condiciones deplorables y bastante agresiva".

Esto luego de que la panelista de "Hay que decirlo" cuestionara al exfutbolista por el trato que dio a Gisella Gallardo. Tras su comentada entrevista en "Prime Plano", Pinilla opinó con ironía que su exesposa siempre tuvo "una vida de mierda" y pidió que "Dios la perdone".

"Me ofende no que me diga curada, si curada podemos estar todos alguna vez en la vida, pero me dijo agresiva, a mí… yo no soy agresiva", reaccionó Vacarezza, desatando las risas todo el panel del programa de Canal 13.

Consultada respecto a si efectivamente ha compartido con el exfutbolista, aclaró que "he estado con él, 'hola y chao' porque te lo topas, pero ni eso. La única vez que estuve con él fue el hijo de él y mi hijo, Vicente, que era chiquitito, tenía como nueve años, hicieron una campaña publicitaria".

Sobre el supuesto momento al que Pinilla hace referencia en su comentario, Vacarezza sinceró que no se acuerda. "Juro que se lo dejo en bandeja, porque tengo muy mala memoria", dijo.

Incluso, le planteó un desafío al exdelantero: "Que me lo recuerde, y si me lo recuerda y es verdad, yo voy a decir que sí".