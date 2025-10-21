María Antonieta de las Nieves dice adiós a La Chilindrina: dejará de interpretar al personaje

La actriz María Antonieta de las Nieves se despidió definitivamente de La Chilindrina, luego de más de 50 años interpretándola.

En conversación con la periodista Matilde Obregón, la intérprete afirmó que el personaje, que nació en "El Chavo del 8", "ya fue".

"(La Chilindrina) ya se fue. Como estaba yo de entregada en el circo con funciones diarias, ya no", aseguró.

No obstante, la artista no quiso descartar reaparecer en campañas publicitarias, comerciales y otros, aunque evitará shows, giras u otras actividades que requieran un gran desgaste físico y mental.

"Estoy en mi casa con mis tres perras viendo mi tele y soy feliz", señaló la mexicana, que en 2021 recibió el Guinness World Record a la carrera profesional más larga dando vida al mismo personaje, que comenzó a interpretar en junio de 1971.

Cabe mencionar que, durante agosto, la actriz de 78 años presentó algunos problemas de salud, siendo hospitalizada de urgencia debido a una crisis de ansiedad.