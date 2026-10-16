María José Quintanilla y polémica por Isi Gaete: "De lo que digan los demás no me puedo hacer cargo"

La cantante María José Quintanilla finalmente se refirió a las cuestionadas críticas de la influencer Isi Gaete, luego de que la tiktoker convertida en figura televisiva la ninguneara y minimizara su carrera, al punto de preguntar: "¿Es tan terrible que no vaya a Viña?".

Tras su exitoso show en el Santander Arena (exMovistar Arena), la voz de "Fue Difícil" fue consultada por el medio "¿Quién Dijo Qué?" respecto a los polémicos dichos que emitió Gaete en "Alfombra Roja" (Canal 13).

"Solo me puedo hacer cargo de lo que yo digo", respondió Quintanilla, señalando que "de lo que digan las demás personas no me puedo hacer cargo".

E inmediatamente agregó: "Lo que sí es que yo trabajo, y lo dije en el escenario, desde el respeto, desde el amor".

Aunque nunca mencionó a Gaete, sobre el escenario dio la impresión se hacer referencia a la polémica luego de compartir escenario con Mon Laferte, al asegurar que "las mujeres estamos más unidas que nunca" y que "nosotras no queremos competir, queremos compartir".

La intérprete de "Qué Culpa Tengo Yo" aclaró que "esa frase, cada vez que estoy al lado de una artista, siempre la digo porque la siento. A mí me educaron así. Esa frase no es por nada en particular".

"Nunca me he metido en polémicas, no creo que sea la vez de hacerlo. Yo trabajo y vivo por la música. Si eso alrededor pasan cosas, no me puedo hacer responsable si hay más cosas que hacer. No me pidas tanto", cerró.

Gaete recibió críticas transversales tanto en redes sociales como del mundo del espectáculo, como Jaime Coloma, exjurado de "Rojo", que defendió a Quintanilla.