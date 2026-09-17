Marido de Taylor Swift cayó en millonaria estafa piramidal

El deportista Travis Kelce, conocido mundialmente por ser el marido de la cantante Taylor Swift, fue víctima de una millonaria estafa bajo el clásico esquema Ponzi.

Según detallan medios internacionales, el jugador de fútbol americano fue mencionado dentro de una lista de más de 60 nombres que resultaron afectados.

De acuerdo a la investigación la actividad criminal era liderada por el inversionista Siddharth Jawahar, quien fue condenado a más de 11 años de prisión por haber estafado dineros que ascienden a los US$ 35 millones.

Por ahora se deconoce cuál fue el monto defraudado a Travis Kelce.