Marité Matus tuvo que pedir disculpas a Camilo Huerta tras mediático divorcio

Tras varios meses de litigio la demanda por injurias y calumnias que Camilo Huerta puso contra su exesposa Marité Matus llegó a su fin.

Según detalló la periodista Cecilia Gutiérrez, la expareja decidió llegar a un acuerdo para cerrar el caso, por lo que el tribunal ordenó que Matus debía pedir disculpas a su exmarido por algunos sus dichos en la prensa.

Estas disculpas se concretaron en el tribunal y fueron aceptadas por Camilo Huerta. Sin embargo, se desconoce si la empresaría tendrá que emitirlas de manera pública.

¿Qué había dicho Marité de Camilo Huerta?

En marzo pasado Matus comentó a Lun que Huerta trabajaba "tres veces a la semana" y que lo veía "siempre acostado". Además aseguró haber descubierto mensajes de índole sexual con otras mujeres, entre ellas Trini Neira.

Además durante su disputa legal se filtró un antecedente del juicio en el que Martié Matus afirmaba que su exmarido había tenido un encuentro íntimo a cambio de dinero con un periodista de iniciales J.A.N..

Ahora Camilo Huerta y Marité Matus seguirán enfrentándose en tribunales para concretar su divorcio.