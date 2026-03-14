Marité Matus destrozó a Camilo Huerta en extensa entrevista

La empresaria Marité Matus habló con la prensa por primera vez desde su mediática separación de Camilo Huerta tras un año de casados.

La ex de Arturo Vidal habló con LUN sobre su romance con el "Yingo", el cual estuvo marcado por el financiamiento económico de su parte a Huerta: desde celulares hasta un millonario negocio de cannabis.

"Soy muy generosa, demuestro mucho el amor y el cariño a través de cosas materiales. Sé que es un error. Por ejemplo, los primeros días que salíamos él me muestra el celular y me dice: 'sabes que no te puedo escribir porque mira, está malo, roto'. Le compré un celular último modelo", relató.

También aseguró que le pagó la cuenta de TAG para que pudiera visitarla en su casa y que no se involucró en la organización del matrimonio de ambos.

"Lo conocí con muchas deudas. Lo ayudé mucho económicamente, pagándole su línea de crédito, el dividendo que no es menor. Le pagué todas las contribuciones que tenía atrasadas. Yo le hacía hasta los depósitos y aparte siempre le dejaba plata para que él me comprara algo para mí, con mi plata. Todo se lo di yo", agregó.

La relación, según Matus, cambió cuando comenzó la convivencia: "Cuando se vino a vivir acá, cambió todo. Camilo iba a trabajar tres veces a la semana. Yo llegaba de dejar a mis hijos al colegio, hacer mis cosas y él estaba acostado. Con tres hijos yo no estoy todo el día acostada, no se podía, yo tenía que trabajar. Entonces verlo siempre acostado a él a mí me molestaba mucho", señaló.

Infidelidades

Marité Matus también habló de las supuestas infidelidades de Camilo Huerta con Trini Neira, asegurando que "no soy la loca, la celópata que Camilo instaló durante meses".

"Estábamos casados cuando pasó. Él me pasó el celular para que buscara una dirección y ahí vi que tenía aplicaciones de citas. Quise ver más. Revisé todo lo borrado, la galería, los mensajes. Él borraba todo, excepto lo que vi", indicó.

Sobre los chats, que incluyen frases como "me saqué el gusto" y "esto es sin enamorarse", Matus dijo que "mi abogado me prohíbe mostrarlos, pero si hay una demanda sí podría presentarlos para probar que no miento".