Martín Cárcamo y el complejo momento de Julián Elfenbein: "Espero que se recupere pronto"

El animador Martín Cárcamo abordó el complejo momento de salud que atraviesa Julián Elfenbein, situación que lo mantiene alejado de la televisión y que lo obligará a ausentarse de las 27 horas de transmisión de la Teletón 2026.

"Lo mantengo en privado, pero sí, me mantengo en comunicación con la familia y la verdad espero que pronto pueda estar de a poquito rearmando su vida", aseguró el conductor de "Vértigo" (Canal 13) al ser consultado por Elfenbein al conversar con el medio Noticias y Espectáculo.

Cárcamo sinceró que "Julián, para mí, es muy importante como amigo, como comunicador, lo encuentro un talento y espero que se recupere pronto. Eso es lo que puedo decir, porque obviamente está en el ámbito privado de la familia, pero sí estoy atento a él".

Respecto a la ausencia del animador en la cruzada solidaria del 6 y 7 de noviembre, sostuvo que su compañero comunicador "debe priorizar estar tranquilo y eso es lo más importante, y creo que una vez que esté las cosas en orden y se sienta bien, volver a la tele. Lo echamos mucho de menos, es mi compañero de Teletón de toda la vida, es mi compañero de pieza".

Tal es el alejamiento de pantalla de Elfenbein que Diana Bolocco asumirá temporalmente la conducción de "Pasapalabra" mientras su compañero se recupera.