Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago11.6°
Humedad74%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Personajes

Mauricio Jürgensen y Luciana Echeverría oficializan relación con romántico posteo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El periodista y la actriz compartieron imágenes de paseos juntos.

Mauricio Jürgensen y Luciana Echeverría oficializan relación con romántico posteo
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El periodista Mauricio Jürgensen despejó las dudas sobre su situación sentimental al compartir imágenes de su relación con Luciana Echeverría.

A través de Instagram, el comunicador y la actriz -17 años menor que él- publicaron románticas postales.

En las imágenes, se puede ver a la pareja en actitudes cariñosas mientras disfrutan de restaurantes y disfrutando una tarde al aire libre.

Rápidamente, el posteo se llenó de comentarios positivos, incluyendo a figuras como Martín Cárcamo, Gianella Marengo y Berta Lasala.

Cabe recordar que los rumores sobre la relación entre la intérprete y el periodista iniciaron el pasado abril, cuando Pablo Candia aseguró en "Zona de Estrellas" haberlos visto "muy acaramelados".

Asimismo, Jürgensen aseguró hace unas semanas que había "conocido a alguien" mediante redes sociales, aunque no mencionó directamente a Echeverría.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada