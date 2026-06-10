Mauricio Jürgensen y Luciana Echeverría oficializan relación con romántico posteo

El periodista Mauricio Jürgensen despejó las dudas sobre su situación sentimental al compartir imágenes de su relación con Luciana Echeverría.

A través de Instagram, el comunicador y la actriz -17 años menor que él- publicaron románticas postales.

En las imágenes, se puede ver a la pareja en actitudes cariñosas mientras disfrutan de restaurantes y disfrutando una tarde al aire libre.

Rápidamente, el posteo se llenó de comentarios positivos, incluyendo a figuras como Martín Cárcamo, Gianella Marengo y Berta Lasala.

Cabe recordar que los rumores sobre la relación entre la intérprete y el periodista iniciaron el pasado abril, cuando Pablo Candia aseguró en "Zona de Estrellas" haberlos visto "muy acaramelados".

Asimismo, Jürgensen aseguró hace unas semanas que había "conocido a alguien" mediante redes sociales, aunque no mencionó directamente a Echeverría.